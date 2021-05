Bruno Mars es de diamante: cinco de sus canciones consiguen esa certificación

Que Bruno Mars es un artista enorme no lo duda nadie. Pero lo que ha logrado ahora es de otro planeta: cinco de sus canciones han logrado el Disco de Diamante, algo que nunca nadie había logrado antes. Esta certificación se entrega con la venta de diez millones de copias en EE.UU., y solo otros 42 artistas en la historia lo han logrado.

El cantante norteamericano estaba igualado con Ed Sheeran, Eminem, Katy Perry y Post Malone con tres temas cada uno, pero dos temas de Mars a la vez alcanzaron este premio el 21 de mayo de 2021: When I was your man y That's what I like. Las otras canciones de diamante serían Just the way you are, Grenade y su colaboración con Mark Ronson en Uptown funk!.

En la lista de certificaciones, si miramos solo los singles, encontramos a los ya mencionados Sheeran, Perry, Eminen y Malone (3), Justin Bieber, Lady Gaga (2) y otros ilustres como sir Elton John, Miley Cyrus, Taylor Swift, The Weeknd o Pharrell Williams, que tienen un tema con Disco de Diamante cada uno.

Directo en los iHeart Radio Awards

La próxima vez que veamos a Bruno Mars en directo será pronto: en la noche del jueves está previsto que el hombre récord actúe junto a Anderson .Paak en la gala de los iHeart Radio Awards. Esta colaboración ha sido otro éxito para él, dado que ha alcanzado el primer puesto en la lista Hot100 de Billboard en dos ocasiones este año.