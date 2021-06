Lil Nas X y un homenaje enorme: mural gigante en su honor

Te interesa Nike denuncia las nuevas zapatillas de Lil Nas X: con sangre humana y precio de escándalo

Lil Nas X no tiene grises: o le amas o le odias. El cantante es experto en polémicas y provocaciones, como se vio en el videoclip de Montero (Call me by your name) en el que le hacía un lapdance al diablo. Eso le ha hecho ganar muchos fans incondicionales, como la artista Ash Ryan, que ha creado un tremendo mural dela rapero en Philadelphia.

Este mural está ubicado en el 1300 de Cypress Street, en Philadelphia, en pleno barrio llamado Gayborhood incluso desde el ayuntamiento de la ciudad, que incluso instaló unas 30 banderas arcoíris. Ryan le dedicó una semana de trabajo y gastó nada menos que 138 botes de spray para completar la obra.

Lil Nas X aparece aquí caracterizado como los personajes que aparecen justamente en el videoclip de Montero, un vídeo que le llevó a tener problemas con la iglesia al considerar que el momento en el que el rapero baila para Satanás para después usurpar su puesto era una herejía.