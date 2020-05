La polémica teoría que asegura que Michael Jackson es el padre de Bruno Mars

¿Qué tienen en común Michael Jackson y Bruno Mars? Parece ser que muchas más cosas que ser dos estrellas de la música, y así lo afirma un vídeo viral de un joven que asegura que el Rey del Pop es el padre del cantante.

La primera coincidencia es que Jackson dijo en una entrevista que siempre quiso ponerle Peter a un hijo, porque Peter Pan era su personaje favorito. Y el nombre real del intérprete de 'Just the Way You Are' es Peter Gene Hernandez. Sin embargo, otro dato curioso es que Bruno Mars nació en 1985 y un año después, el Rey del Pop explicó que acababa de tener un hijo pero que quería mantener su intimidad y no aparecería en público.

El vídeo también relata que Bruno Mars estuvo en el funeral de Michael Jacskon, donde los familiares aseguraron que asistió el hijo mayor del cantante. Y, otro tema que analiza son los rasgos físicos y los parecidos vocales de ambos artistas, que podrían demostrar su parentesco.

El usuario compartió la teoría en Tik Tok, pero el vídeo se ha hecho viral en la red.