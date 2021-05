Olivia Rodrigo mete otra canción en el #1 de Billboard en su debut

Olivia Rodrigo tiene cada día más pinta de ser una de las grandes estrellas a corto, medio y largo plazo. El single Good 4 U de su primer disco Sour ha entrado directamente en el primer puesto de la lista Hot100 de Billboard el mismo día que se anunciaba su inclusión en el ranking.

Con este tema Olivia se pone a la altura de Lady Gaga y BTS, otras estrellas que consiguieron el mismo logro. La cantante americana lo hizo con el Born this Way y el Rain on me con Ariana Grande; y los surcoreanos hicieron lo propio con Life goes On y el bombazo Dynamite.

En el escalón inmediatamente superior está la referente de Olivia Rodrigo, una Taylor Swift que ha introducido tres temas directamente en el número uno de la lista: Shake It Off, Cardigan y Willow. Rodrigo lo consiguió previamente con el Drivers License y ahora con este Good 4 U.

La canción entró también en el número uno del Billboard Global 200, desbancando de esa posición a Lil Nas X y su Montero (Call Me By Your Name) que ha estado en esa lista nada menos que ocho semanas.