El Top 10 Semanal de Más Wally Tarde - Viernes 29/04/2022
¡Ayúdanos y vota tus canciones preferidas de esta semana! Sumérgete en el Top 10 con las mejores canciones de electrónica y dance que nosotros te adelantamos cada tarde, en Más Wally tarde.
En Más Wally Tarde te traemos lo último que más se baila en Europa, Estados Unidos, Australia... Y queremos compartir contigo, cada semana, las diez de Wally López, para que tú, amigo, amiga, votes tus preferidas y las que más te hacen vibrar. Con este top 10 de Más Wally Tarde escucharás todos esos éxitos que te adelantamos antes de que lo peten en España. Y queremos que tú, con tus votos, nos ayudes a elegir los mejores temas. ¡A por el Top 10!
¡VOTA ENTRE EL TOP 10 DE MÁS WALLY TARDE!
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1
IN THE DARK - Purple Disco Machine, Sophie and the Giants
«IN THE DARK» PRESENTA A AMBOS ARTISTAS MOVIÉNDOSE EN SU ELEMENTO UNA VEZ MÁS, COMBINÁNDOSE PARA LO QUE SEGURAMENTE SERÁ OTRO TREMENDO ÉXITO IMPULSADO POR EL SONIDO CONJUNTO DE LA CARISMÁTICA PAREJA. LA APTITUD DE PURPLE DISCO MACHINE PARA LA PRODUCCIÓN NU-DISCO ES TAN PROMINENTE COMO SIEMPRE, SIN EMBARGO, LÍRICAMENTE, EL SENCILLO EMANA EMOCIONES EN CONTRASTE QUE LAMENTAN UN AMOR QUE SALIÓ MAL Y SENTIMIENTOS DE DESESPERACIÓN.
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2
THOUSAND MILES - The Kid LAROI
PARA EL TEMA, LAROI CUENTA CON LOS COPRODUCTORES ANDREW WATT Y LOUIS BELL. EN EL VÍDEO, CO-PROTAGONIZADO POR SU PAREJA SENTIMENTAL, KATARINA DEME, LAROI HACE ALGO QUE NUNCA HABÍA HECHO ANTES Y SE ENFRENTA LITERALMENTE A SÍ MISMO: SU ÚNICO Y VERDADERO RIVAL.
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3
GREEN GREEN GRASS - George Ezra
GEORGE EZRA VUELVE CON GREEN GREEN GRASS, UN NUEVO ADELANTO DE SU ESPERADO TERCER ÁLBUM, GOLD RUSH KID, QUE SE LANZARÁ EL 10 DE JUNIO. LA CANCIÓN ESTÁ INSPIRADA EN UNAS VACACIONES DEL ARTISTA EN SANTA LUCÍA CON ALGUNOS DE SUS AMIGOS, EN LA QUE DESCUBRIERON LA FORMA DE CELEBRAR LOS FUNERALES ALLÍ, CON UNA FRAN FIESTA CALLEJERA CON COCINA, MÚSICA Y CELEBRACIÓN DE LA VIDA.
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4
AMAZING - Rex Orange County
REX ORANGE COUNTY REGRESA CON SU CUARTO ÁLBUM DE ESTUDIO “WHO CARES?” (SONY,22). ALEX O’CONNOR CONTINÚA NAVEGANDO ENTRE DUDAS E INSEGURIDADES, PERO ESTA VEZ SE MUESTRA CON UNA MIRADA MÁS POSITIVA Y LUCHADORA QUE EN SUS TRABAJOS ANTERIORES.
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5
SACRIFICE - THE WEEKND
EN ‘SACRIFICE’ CONTINÚA CON LA ESTÉTICA DE SUS TRABAJOS ANTERIORES: OSCURIDAD, JUEGO DE LUCES ALGO EPILÉPTICAS Y REFERENCIAS A CLÁSICOS OCHENTEROS COMO EL SAMPLE DE ‘I WANT TO THANK YOU’ DE ALICIA MYERS DE 1981. EL TEMA ESTÁ PRODUCIDO POR SWEDISH HOUSE MAFIA, MAX MARTIN, OSCAR HOLTER Y EL MISMO ABEL, AL QUE LE ACOMPAÑAN TAMBIÉN EN LA COMPOSICIÓN SEBASTIAN INGROSSO Y STEVE ANGELLO.
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6
BOYS DON'T CRY - Anitta
APENAS UNAS HORAS DESPUÉS DE SU ESTRENO LA CANCIÓN EN DIRECTO SUMA CASI UN MILLÓN DE REPRODUCCIONES UNAS CIFRAS QUE SUPERÓ INMENSAMENTE SU VIDEOCLIP QUE EN 5 DÍAS ACUMULA YA 10 MILLONES DE REPRODUCCIONES. DIRIGIDO POR CHRISTIAN BRESLAUER, EL VÍDEO QUE LO ACOMPAÑA A ANITTA TAN PODEROSA COMO SIEMPRE. NO TIENE TIEMPO PARA JUEGOS NI PARA CHICOS QUE SE SINTIERON ATRAPADOS, ¡Y EL VÍDEO LO DEMUESTRA!
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7
THE MOTTO - Tiësto & Ava Max
TIËSTO Y AVA MAX ENCABEZARON LA LISTA DANCE/MIX SHOW AIRPLAY DE BILLBOARD CON “THE MOTTO”. LA CANCIÓN ES EL QUINTO LÍDER DE TIESTO EN LA ENCUESTA, UNIÉNDOSE A “I WILL BE HERE”, CON SNEAKY SOUND SYSTEM (DOS SEMANAS EN EL NO. 1, 2009); “LUCES ROJAS” (11, 2014); “JACKIE CHAN”, CON DZEKO Y CON PREME Y POST MALONE (DOS, 2018); Y “EL NEGOCIO” (2020). ES EL PRIMER LÍDER DE AVA MAX.
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8
DON'T FORGET MY LOVE - Diplo & Miguel
"DON'T FORGET MY LOVE" APARECE EN EL ÁLBUM HOMÓNIMO DE DIPLO, QUE LLEGÓ EN MARZO A TRAVÉS DE HIGHER GROUND. CUENTA CON COLABORACIONES CON LUNA, TSHA, LEON BRIDGES, LIL YACHTY, BUSTA RHYMES, SETH TROXLER, AMTRAC, RY X Y MIGUEL. MIGUEL, POR SU PARTE, LANZÓ SU EP, ART DEALER CHIC 4 , EL AÑO PASADO A TRAVÉS DE BYSTORM/RCA RECORDS. LANZÓ SU ÁLBUM MÁS RECIENTE, WAR & LEISURE , EN 2017.
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9
SAD GIRLZ LUV MONEY - Kali Uchis, Amaarae, y Moliy
LA CANCIÓN AFRO-POP SE CONVIRTIÓ RÁPIDAMENTE EN UN ÉXITO VIRAL NÚMERO 1 EN TIKTOK, Y AHORA CUENTA CON MÁS DE 144 MILLONES DE REPRODUCCIONES EN SPOTIFY. Y AHORA, TENEMOS LAS IMÁGENES ÉPICAS QUE LO ACOMPAÑAN. EN EL NUEVO VIDEO MUSICAL DIRIGIDO POR REMI LAUDAT, COMENZAMOS VIENDO A KALI Y AMAARAE VESTIDAS DE NEGRO, TODO AL ESTILO MATRIX; Y MOLIY SE VISTIÓ CON UN TRAJE DE RED NEGRO Y ROJO EN UN PROGRAMA DIGITAL DE "SAD GIRLS INC". CARTELERA.
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10
RIPTIDE - The Chainsmokers
HE CHAINSMOKERS HAN LANZADO UN NUEVO SENCILLO, "RIPTIDE", DEL PRÓXIMO LP DEL GRUPO, SO FAR SO GOOD. LA PISTA EMOTIVA ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE ACEPTAR EL TIEMPO QUE SE PASA CON UNA PERSONA IMPORTANTE. “PERO SI SOLO TENGO UNA VIDA, ESTO ES LO QUE QUIERO HACER”, CANTA EL DÚO. “Y SI SOLO TENGO UNA VIDA, QUIERO VIVIRLA CONTIGO”. “RIPTIDE” ES EL TERCER SENCILLO QUE SURGE DE SO FAR SO GOOD , QUE SALDRÁ EL 13 DE MAYO.