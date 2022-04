El Top 10 Semanal de Más Wally Tarde - Viernes 29/04/2022

HE CHAINSMOKERS HAN LANZADO UN NUEVO SENCILLO, "RIPTIDE", DEL PRÓXIMO LP DEL GRUPO, SO FAR SO GOOD. LA PISTA EMOTIVA ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE ACEPTAR EL TIEMPO QUE SE PASA CON UNA PERSONA IMPORTANTE. “PERO SI SOLO TENGO UNA VIDA, ESTO ES LO QUE QUIERO HACER”, CANTA EL DÚO. “Y SI SOLO TENGO UNA VIDA, QUIERO VIVIRLA CONTIGO”. “RIPTIDE” ES EL TERCER SENCILLO QUE SURGE DE SO FAR SO GOOD , QUE SALDRÁ EL 13 DE MAYO.