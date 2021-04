09/04/21

Juanma Romero estrena Me Pones Más, junto a Fangoria y Cristina Pedroche

Este viernes Juanma Romero ha estrenado el primer programa de Me Pones Más con Alaska y Cristina Pedroche, dos invitadas de auténtico lujo, pero ellas no han sido las únicas protagonistas del nuevo programa de Europa FM. Miki Núñez, Blas Cantó, Carlos Sadness y muchos más han compartido una tarde llena de momentazos. Por supuesto, noticias de actualidad, bromas y curiosidades en Me Pones Más, con Juanma Romero. ¡No te lo puedes perder! ¡En Europa FM!