Récord y con razón

El audio de 38 minutos que le bautizó como la “niña del podcast”

Esther llama desde Sevilla para pedir su Record Guiness a las notas de voz más largas, ya que una vez llegó a enviar una de 38 minutos. “Me da vergüenza y todo”, ha confesado Esther que, además, ha indicado que era un audio “echándole la bronca a una amiga”. A los dos minutos y sin haber escuchado la nota de voz, su amiga llamó a la sevillana con un rotundo: “Niña del podcast, ahora me puedes decir qué porras me has mandado”.