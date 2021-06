Elegir carrera: "Tus aficiones de niño pueden ser un futuro o una vocación"

Elegir carrera supone un dilema para muchos. Seis de cada diez estudiantes no saben qué estudios cursar al terminar el Bachillerato. Ahí es donde entra en juego Buscando Vocaciones, una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales nos cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento.

Gisela Vaquero, una diseñadora y programadora de videojuegos, es de vocación tardía aunque su futuro laboral lo tenía delante de los ojos cuando era pequeña.

"Era una niña que jugaba a videojuegos. Me gustaban de puzles y estrategias. Pasaba muchas horas jugando porque realmente me encantaban", ha contado este sábado en la sección de Juanma Romero enMe pones. "Nunca te das cuenta de que esa afición puede ser un futuro o una vocación".

Dos carreras y un máster

A Gisela Vaquero tardó en encendérsele la bombilla. Primero estudió Publicidad y Relaciones Públicas y luego, Comunicación Audiovisual. Después de dos carreras fue un compañero de piso el que le inspiró.

"Un día lo estaba viendo jugar a un videojuego y me quedé pensando: '¿Quién escribe estos guiones?".

Esa pregunta la animó a estudiar un Máster en programación y diseño de videojuegos, una industria que además está decidida a cambiar. "Me di cuenta de que los personales eran superficiales y sexualizados. Yo no me sentía identificada", ha explicado sobre su aportación a este mundo.

Gisela Vaquero es fundadora Women in Games España, una organización nacida en 2017 para ayudar, promover y dar visibilidad a las mujeres en la industria del videojuego