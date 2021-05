El momento de elegir carrera: "Sin ciencia no hay futuro, pero no hay ciencia sin pasión"

No es una decisión fácil. El momento de terminar Bachillerato y decantarse por unos estudios u otros genera muchas dudas. Es algo muy habitual. Le ocurre a seis de cada diez estudiantes. Lo peor no es sólo no saber hacia qué rama inclinarse, lo es también no saber a quién acudir.

Con el fin de resolver esas dudas nace BuscandoVocaciones.com, una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales nos cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento. Su historia nace de una vocación, pero puede servir fácilmente de inspiración.

Un ejemplo Eduardo López-Collazo, director del Instituto de Investigación del Hospital La Paz. El investigador encontró la respuesta en un libro, mucho antes de que llegase el momento de tener que elegir carrera universitaria.

"Un libro que leí mucho antes de entrar al colegio fue una biografía escrita para niños de Madame Curie. Aquello me ilusionó, aquello iluminó mi día y además marcó mi camino", cuenta sobre la historia de la científica polaca pionera en el campo de la radioactividad.

"Sin ciencia no hubiésemos tenido una vacuna"

No tenía claro que estudiar y se decantó por farmacia. Ahora lidera a un grupo de 1.800 investigadores.

Le sobran razones para explicar la importancia de la ciencia, pero pone un ejemplo muy actual: "Sin ciencia no hubiésemos tenido en nueve meses una vacuna, no una, varias, para prevenir la Covid-19".

Sin duda, un ejemplo inspirador que lo lleva a animar a los jóvenes a amar las ciencias. "Sin ciencia no hay futuro y es una grandísima verdad, pero hay que añadir a eso que no hay ciencia sin pasión. Hay que tener pasión por aprender, por el conocimiento, por tratar de pensar, porque pensar te va a hacer libre".