CON JUANMA ROMERO

'Me pones' vive el la operación rescate de la corbata del mejor amigo del novio momentos antes de la boda

Los problemas son mejores con música, pero no con cualquiera, sino con la de Juanma Romero en Me Pones. No te pierdas la operación rescate de la corbata de un mejor amigo en apuros. ¡Dale al play y disfruta!