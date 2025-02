CON JUANMA ROMERO

Iris cuenta cómo se encontró una vaca en el tren: "Le compraron un ticket"

Para historias locas, la de Iris. La oyente de Me Pones viajó a Suiza por trabajo y un domingo por la noche se encontró una vaca en el tren. Por qué no. "Yo me iba a casa en tren, y estaba el ambiente un poco feliz. Entraron unos chicos borrachos con una vaca joven. Se ve que la habían comprado y no querían esperar al día siguiente para llevársela a casa. Le compraron un ticket, así que la vaca iba legal", bromea Iris con Juanma Romero.