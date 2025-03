CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Javier, el valenciano al que no le gustan las Fallas: "Los petardos son horribles"

El programa del sábado 22 de marzo en Me Pones va sobre opiniones impopulares, y Javier ha ganado por goleada con la suya... Nuestro oyente asegura que no soporta las Fallas... ¡siendo valenciano! "Vivo debajo de una falla, tengo 34 años, convivo con ella desde que nací... No me queda otra que unirme a algo que no me gusta", le cuenta a Juanma Romero. Y añade: "Los petardos son horribles...".