EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

José Antonio robaría un ataúd de su funeraria si le despiden

José Antonio, un oyente de Me Pones en Zamora, le cuenta a Juanma Romero que robaría un ataúd de la funeraria donde trabaja en el escenario hipotético de que le despidieran. "Me llevaría un arca muy bonita , muy blanca y muy preciosa que me ha encantado. Para el día que me muera, que me metan ahí", dice. Además, desvela cuánto cuestan estas cajitas: las más caras llegan a los 12.000 euros, mientras la más barata cuesta 500. ¡Escucha su conversación!