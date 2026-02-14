El mensaje más importante por San Valentín: "Soy el amor de mi vida"

San Valentín celebra el amor... pero en todas sus formas. Raquel , una oyente de Me Pones en Madrid, recuerda en Europa FM la importancia de quererse a uno mismo. "Mi último flechazo ha sido hacia mí misma", cuenta. "He tenido unos años de malos hábitos, de malas decisiones... Y, desde el año pasado, decidí quererme más y dedicarme el amor profundo hacia mí". ¡Escucha su mensaje completo!

Ante las bonitas palabras de Raquel, Juanma Romero reflexiona sobre la autoestima: "Todos deberíamos querernos muchísimo más. Esto no va de ego; es valorarnos mucho más. Ser conscientes de lo que somos y de lo que podemos ofrecer al resto", comenta el presentador de Me Pones.

Al final de su conversión, Raquel se manda un mensaje a sí misma: "Lo estoy haciendo muy bien. Soy el amor de mi vida".