El mensaje más importante por San Valentín: "Soy el amor de mi vida"
San Valentín celebra el amor... pero en todas sus formas. Raquel, una oyente de Me Pones en Madrid, recuerda en Europa FM la importancia de quererse a uno mismo. "Mi último flechazo ha sido hacia mí misma", cuenta. "He tenido unos años de malos hábitos, de malas decisiones... Y, desde el año pasado, decidí quererme más y dedicarme el amor profundo hacia mí". ¡Escucha su mensaje completo!
Ante las bonitas palabras de Raquel, Juanma Romero reflexiona sobre la autoestima: "Todos deberíamos querernos muchísimo más. Esto no va de ego; es valorarnos mucho más. Ser conscientes de lo que somos y de lo que podemos ofrecer al resto", comenta el presentador de Me Pones.
Al final de su conversión, Raquel se manda un mensaje a sí misma: "Lo estoy haciendo muy bien. Soy el amor de mi vida".