CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

El móvil de Carlos sufrió el duro ataque de una vaca durante su Camino de Santiago

Juanma Romero pregunta este sábado a los oyentes de Me Pones por ese momento en el que han estado mucho tiempo sin móvil. El de Carlos ocurrió mientras hacía el Camino de Santiago, pero para él no supuso una liberación, sino un verdadero quebradero de cabeza... "Iba por un camino y vino de frente un rebaño de vacas, y no tuve mejor idea que sacar el móvil y empezar a grabarlas. Creo que no les hizo ninguna gracia porque, cuando una pasó por mi lado, con la cola le dio al móvil, que salió volando y cayó al suelo destrozado", cuenta. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play!