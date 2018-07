Las Nancys Rubias presentan sus 'Marcianos Ye-yés' en ¿Me Pones?

Nancys Rubias han decidido que ya era hora de volver a la carga y han vuelto por todo lo alto con Marcianos Ye-Yés, el single que da nombre a su nuevo trabajo. La banda se reinventa sin abandonar su esencia Punk, Glam y Rock & Roll que atrae a tantísimos seguidores.

Otro adelanto de este nuevo trabajo es Yo Bailo, una versión del conocido tema 'es sir, I can boogie que popularizó el dúo Baccara en los 70. Y en esta línea 70 va el nuevo disco de las Nancys Rubias, como ya aventuraba su portada: Las Nancys adoptan un nuevo look –ideado y plasmado por Juan Gatti- para dejar claro que no quieren apoltronarse en su zona de confort.

En Marcianos Ye-Yés, Marta –Nancy O-, Juan Pedro –Nancy Travesti-, Miguel –Nancy Reagan- y Mario –Nancy Anoréxica-, abrazan la psicodelia y se convierten en hippies glamurosos, con sus pantalones de terciopelo, sus casacas doradas y, por supuesto, sus plataformones. Un cambio estético que va de la mano de un cambio estilístico.

Para presentarnos este nuevo trabajo y contarnos divertidas anécdotas, Mario Vaquerizo y sus Nancys han pasado por el estudio de ¿Me Pones? para revolucionar a Juanma Romero con sus canciones y su buen rollo. ¡Revive los mejores momentos!