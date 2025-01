CON JUANMA ROMERO

¿Qué significa "eres más listo que Briján" y 'chumino'? Maribel explica estas expresiones

Maribel, desde Huelva, explica a Juanma Romero en directo en Me Pones el significado no de una, sino de dos expresiones. Una de ellas es "eres más listo que Briján"... "En la comarca de Huelva, cuando las compañías británicas empezaron a explotar las minas en el siglo XIX, se creó un poblado que todavía existe. El médico de la zona era el doctor Brian, que en castellano se lee Briján", explica nuestra oyente. La otra expresión es chumino, la palabra derivada de lo que decían los ingleses a las personas que ejercían la prostitución cuando sus tropas invadieron España por el golfo de Cádiz: "Show me now"... ¡Escucha las explicaciones completas dándole al play!