¡Hola! Soy Marta Lozano y te voy a contar cómo llegué a Europa FM. Me gusta pensar que fue cosa del destino...

Desde pequeña tenía claro que quería estudiar periodismo y trabajar en un medio de comunicación, pero no sabía que mi gran pasión sería la radio. En segundo de carrera quise hacer unas prácticas voluntarias y vi una oferta en una emisora de radio y pensé ¿por qué no?

Al segundo día ya estaba yendo a ruedas de prensa, cubriendo actos y disfrutando una barbaridad de este medio tan maravilloso, así que como habrás imaginado me enamoré de la radio. El último año de periodismo tenía que hacer las prácticas obligatorias y aquí viene lo mejor... yo pedí hacerlas en una emisora concreta, pero como no pudo ser al final llegué a Onda Cero de rebote.

Tuve la suerte de estar varios meses en Gente Viajera y Nits de Ràdio, pero como todo en la vida llegó el final de las prácticas y el azar quiso que justo el último día me enterase de que había una vacante en Europa FM. Yo y mis nervios nos postulamos para hacer la producción del Me Ponesy una semana más tarde me estrenaba como la productora del programa de los fines de semana de Europa FM. ¡Ya dicen que al final todo pasa por algo!

Desde entonces he estado en Me Pones, Me Pones Más y La Brúixola de Onda Cero Cataluña, donde los viernes hablo de música (como no podía ser de otra manera).