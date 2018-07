Un día especial

- ¡Aaaaahh!- Gritó Josep al mismo tiempo que despertaba de una pesadilla. Como cada día, se levantó y empezó con sus cosas del día a día sin poder quitarse aquella pesadilla de la cabeza, llegó la hora y se dirigió hacia su trabajo.

Ya estaba todo preparado, y justo antes de empezar su programa, Ponte a Prueba, Sara se levantó, dijo que tenía que salir que era importante, y salió del estudio. Josep, Laura y Puchi, continuaron con el programa. A los diez minutos los compañeros de trabajo se extrañaron porque no volvía, Laura salió en su busca.

Pasaron otros diez minutos y no volvió ninguna. Josep, estaba asustado, era justo como empezó su pesadilla la pasada noche. Josep habló con la productora Puchi:

-Pon música, voy a buscarlas.

Preguntó por todas partes, nadie las había visto. Siguió y siguió buscando, cuando recibió una llamada del Director, Patricio:

- ¿Qué está pasando Josep, por qué no estás trabajando y qué es este paripé?

Josep le comentó lo que estaba sucediendo, cuando Patricio le respondió:

-¡Ellas están junto a Puchi, haciendo el programa!

Justo como en su pesadilla, temblando y rezando para que no pasara lo que había soñado. Fue hacia el estudio, entró, y Puchi tampoco estaba...

"Cómo puede ser, esto no está pasando" se dijo Josep, llamó a los móviles de las chicas... Todos los teléfonos estaban apagados, Josep pensó, "Ahora ha sido cuando me he despertado, no sé qué va a pasar a partir de ahora..."

En ese momento entraron las chicas y... -"¡¡¡¡FELICIDADES JOSEP!!!!! Es tu cumpleaños y estábamos preparándote una fiesta sorpresa junto a los luchadores que lo sabían todo”.

Josep recibió un SMS de Patricio, "Felicidades Josep, que sepas, que descontaré de vuestro salario los micrófonos y los auriculares inalámbricos de larga distancia que necesitaban para esta sorpresa."