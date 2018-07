Hoy quiero confesar

Eran las 22:55 h. iba a empezar el programa. El teléfono estaba ardiendo, no paraban de entrar llamadas. Puchi estaba muy nerviosa. “Esta noche no va a ser como las demás” pensaba Puchi cada vez más nerviosa.

Quedaban unos segundos para empezar el programa, que los aprovechó para relajarse, cosa que le resultaba imposible. Ya eran las 23:00, ya había empezado, Josep presentó el programa, Laura leyó el pareado del miércoles y Puchi pasó una llamada de una mujer que quería ser vampira y que se había comido un murciélago crudo “menos las patitas”.

Después Puchi le puso en espera mientras Sara leía un e-mail. En ese momento Puchi pasaría la llamada de aquella mujer vampira. Pero no fue así.

Puchi dijo en directo que quería decir una cosa. Al escuchar esto Laura, Sara y Josep se quedaron un poco sorprendidos, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Puchi pidió silencio, se armó de valor y temblándole la voz comenzó ha hablar:

- Ho..oy voy a… a.. declarar mi… mi… amor a… Josep LoBató. Quiero decir que esto no es ninguna broma, qu.. que nadie del programa sabía que iba a ocurrir.

Laura y Sara que estaban muy alborotadas y sorprendidas empezaron a gritar cosas sin sentido que no se entendían. Mientras que Josep estaba como asustado y agobiado. De repente Puchi volvió a hablar con lágrimas en los ojos y Laura y Sara dejaron de gritar.

- Josep llevo enamorada de ti tres años y cada día que pasa te quiero más y más.

Puchi rompió a llorar, a causa de los nervios y de la vergüenza. Hubo un pequeño silencio en el estudio, unos segundos más tarde, Puchi volvió a hablar hecha un mar de lágrimas:

- Cuando… t.. te veo, yo… soy la persona … mas feliz de… del mundo. Cu…ando m…e hablas, m…e entra un cosquilleo por el cuerpo. -dijo animándose más - cuando me tocas me derrito.- Suspiró secándose las lágrimas.

La confesión de Puchi había provocado una tensión y un silencio que se comía el estudio. Sara, que se sentía incómoda y nerviosa porque Josep no contestaba, dijo:

- Esto me está superando, es súper bonito lo que ha dicho Puchi ¡Joder, no teníamos ni idea nadie del programa! Esto está siendo increíble, Laura está tan emocionada que me va a gastar todos los pañuelos ¡ y tú Josep que no respondes! ¡Joder me estas poniendo de los nervios!

- Josep sé que esto es un gran compromiso pero necesito que me respondas con sinceridad por favor – le rogó Puchi.

Josep muy agobiado y con una lágrima que le recorría el moflete izquierdo dijo:

- Soy gay.