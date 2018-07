Ingiere papel higiénico tras sufrir antojos en el embarazo

Una joven de 25 años padece un extraño trastorno conocido como 'Pica' que le hace sentir el irrefrenable impulso de ingerir un rollo diario de papel higiénico. Afirma que desarrolló esa adicción cuando estaba embarazada. En un primer momento pensó que se debía a un antojo propio de su estado pero después de un año de haber dado a luz continúa ingiriendo papel higiénico

Como cuenta el blog de Antena 3, Esto no es noticia, Jade Sylvester, de 25 años, necesita ingerir un rollo de papel higiénico al día tal y como relata el diario Dailymail "Me gusta la sensación de tener esa textura en la boca".



Los médicos barajaron que la mujer sufriera un trastorno que se conoce como 'pica' y que consiste en que quien lo padece ingiere de forma compulsiva sustancias no nutritivas y poco usuales como tierra, tiza, yeso, virutas de la pintura, bicarbonato de soda, almidón, pegamento, moho, cenizas de cigarrillo, papel o cualquier otra cosa que no tiene, en apariencia, ningún valor alimenticio.