Así ha sido la actuación de Mikel Herzog Jr en 'Tu cara me suena' imitando a Damiano David

Tu cara me suena 12 ha proclamado ganador de su sexta gala a Mikel Herzog Jr., que ya se llevó la victoria en el segundo programa por su imitación de Bruno Mars y Lady Gaga con Andrea Guasch. Esta vez, lo ha conseguido con su actuación de Damino David, el vocalista de Måneskin que ha iniciado recientemente su carrera en solitario y que está triunfando con la canción Born With a Broken Heart.

"Lo que he visto ha sido tan flipante, que mi cabeza no es capaz de asimilar cómo te has movido, cómo has subido, cómo has bajado, yendo de los agudos a los graves...", ha destacado Flo al terminar la actuación, cuando todo el público ha gritado que su imitación ha sido "una barbaridad intergaláctica".

Ganador por casi unanimidad

En la sexta gala de Tu cara me suena, los tres favoritos del jurado y del público han sido los tres concursantes que lideran la clasificación general: Gisela (Lola Índigo), Melani (Pimpinela), y Mikel Herzog Jr. (Damiano David).

Al final, el ganador de la gala ha sido Mikel Herzog Jr. con 23 puntos, 12 del jurado y 11 del público. Flo, Chenoa, Àngel Llàcer y Lolita le han otorgado su máxima puntuación: "Esta unanimidad es porque lo que has hecho es una bestialidad. Cuando hay mucho movimiento, es difícil mantener la voz. Tienes algo muy innato, aparte de esa naturalidad para controlar tan bien y ser tan afinado. Se nota que eres músico", ha dicho Chenoa al desvelar su nota.

El cantante ha destinado sus 3000 euros a la misma organización a la que ya entregó su premio en la segunda gala, a Aldeas Infantiles SOS. "El dinero va directamente a niños, familias que no tienen casa, que no tienen donde estar y que se merecen una vida digna, que es lo que en definitiva nos merecemos todos", ha dicho Herzog.