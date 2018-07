Juntos hasta la muerte

Tras una fuerte discusión con Puchi, Josep quedó con Sara y Laura a las 18:30 h. para hablarlo en un café. Puchi se sentía mal, como si la observasen, pero lo pasó por alto.

Josep había quedado con las chicas para intentar solucionar su problema con Puchi. Sólo apareció Laura, Sara llamó con urgencia para avisar de que no podía ir porque su hijo estaba enfermo. Josep notó la misma sensación que Puchi había tenido días atrás.

Tras explicarle a Laura lo sucedido, ella fue al baño donde encontró las gafas de Puchi en el lavabo y una nota:

“Puchi está atada en lo alto de la Puerta del Sol de Madrid y sólo yo tengo la cura para el hijo de Sara, si no vienes alestudio a las 20:00 h. ambos morirán”

Laura se quedo muy pálida al leer la nota… La letra de esa nota le resultaba familiar, fue al estudio para conocer al autor y sorprendentemente, ¡Oh, era Richard, se había enamorado de Laura y pedía su amor a cambio de la vida de su compañera y del bebé de Sara.

Laura se entregó por ellos.

Josep estaba muy asustado porque no sabía dónde estaba Laura, no dejaba de llamarle y ella no contestaba… Le tocó hacer el programa solo ya que no apareció ninguna chica.

Nada más acabar el programa Josep entró al baño y descubrió el cuerpo sin vida de Puchi. ¡Richard la había matado! Laura al ver a Puchi muerta se suicidó y dejó una nota de suicidio que decía:

“Puchi, amiga, iremos juntas hasta la muerte, si moriste por mi, yo moriré contigo. Sara amor, en el bolsillo izquierdo de mi abrigo está el antídoto que puede salvar a tu bebé, se lo quité a Richard sin que se diese cuenta. Sigue adelante por esa joyita que tienes, estaremos siempre unidas…”

Josep, al no dar crédito a lo que veía siguió los pasos de Laura, escribiendo una nota con la sangre de su corazón:

“La familia del Ponte siempre permanecerá unida. Pase lo que pase.”