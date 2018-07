Le pillan haciéndose pasar por su novia en un examen

La novia de Ayan Zhademov estaba tan desesperada con los exámenes que su chico quiso ayudarle disfrazándose de ella.

Sin pensárselo dos veces se puso una peluca, una falda, se maquilló y se presentó a la prueba que equivale en Kazajistán a la selectividad en España.

Los profesores se percataron de que la apariencia de la chica no correspondía a la que aparecía en la foto del DNI así que decidieron hablar con “ella” en privado.

Cuando Ayan abrió la boca se dieron cuenta de que no sólo no era la alumna si no que era un chico, algo que hasta el momento habían pasado por alto.

Al ser la Prueba Nacional Unificada el joven ha sido multado con 2.150 dólares por el intento de fraude.