Reconciliación en directo

Josep Lobató era lo que podría denominarse un tipo afortunado. Poseía un innegable atractivo físico sumado a un enorme talento para los medios de comunicación, un mundillo que aprendió a amar desde muy temprana de edad. Así pues, a base de formación, esfuerzo, muchos sacrificios y dedicación logró hacerse un hueco en el sector audiovisual con gran éxito.

En el tiempo que nos ocupa, dirigía y presentaba un conocidísimo espacio de radio show nocturno en una no menos afamada emisora nacional. Básicamente el programa se alimentaba de las llamadas de los oyentes que, con sus rocambolescas e inusitadas historias personales, amenizaban el show entre canción y canción además de poner en evidencia a más de uno/a. Por otro lado, era el tipo de programa juvenil y atrevido que hablaba sobre todos los temas sin crear tabúes y sin censurar las opiniones de la gente. Quizá ésta era una de las claves de su buena y fiel audiencia.

Una de estas historias estaba protagonizada por un joven llamado Isaac que llamó al programa para contar que hacía poco lo había dejado con su novio pero aún lo amaba y no sabía qué hacer para recuperarlo. Entre sollozos, el joven relataba que había sido un idiota por sus celos enfermizos y que lo había echado todo a perder sin darse cuenta.

Su propósito era aprovechar las ondas para lanzar el mensaje a su ex y pedirle perdón en directo y ante toda España. Su desesperada medida obtuvo su efecto porque minutos más tarde, el susodicho llamó y aseguró emocionado que su “nene” estaba loco por hacerle eso y, finalmente, le perdonó tras muchos meses sin hablarse.

Josep y sus colaboradoras Laura, Sara y Puchi quedaron también conmocionados con la historia de estos chicos y decidieron invitarles al estudio para el programa siguiente y poder así explicar mejor su historia de amor y este bache que habían experimentado. Al día siguiente, Isaac y su novio Fran acudieron al programa y compartieron con la audiencia su historia de amor entre risas, hablaron de los celos absurdos, contaron cómo habían tenido que superar muchos obstáculos en su relación y cómo habían sufrido el rechazo de la propia familia ante su unión.

Fue en ese instante cuando Puchi anunciaba que César, padre de Isaac, quería entrar para negar que él le rechazara por ser gay y tener novio. Erick no quiso hablar con él muy a pesar de Josep que, en su papel conciliador, le aconsejaba para que arreglara las cosas con su padre. Pero las cosas no se hacen así. No se puede ser tan hipócrita. No se puede desear no haber tenido un hijo para que salga así y ahora, de repente, intentar quedar bien y hacerse el arrepentido.

-“He llorado mucho”- fue todo lo que su hijo logró articular.

Ciertamente, su padre era un intolerante lleno de prejuicios y no lo quería de la forma en que se debe querer a un hijo. De hecho, nunca supo cómo hacerlo. Y todavía hoy sigue desaprobando esta relación. Es probable que nunca llegue a comprender que el amor es una cuestión de personas y no de sexos. Isaac y Fran, por su parte, continúan viviendo felices su historia de amor.

Y lo sé de buena tinta. Soy hermano de Isaac.