Pocos saben lo que ocurrió realmente en aquel estudio. Algunos dicen que fue un asesinato, otros piensan que fue un secuestro, y algunos afirman que no pasó nada.

Muchos creen saber lo que pasó, lo que no saben, es que no saben nada. Esa noche, el equipo de Ponte a Prueba emitía su programa en directo, como siempre, no había nada extraño y todo iba perfectamente. Aunque... en una de las pausas publicitarias, Sara se quedó pálida y comenzó a mirar a la puerta sin pestañear.

-Ya viene... - dijo Sara muy preocupada.

Josep le preguntó que qué le pasaba, pero ella mantuvo la mirada fija en aquella puerta que daba al exterior del estudio mientras decía:

-Ya viene hacia aquí.

Laura se asustó mucho, pero Puchi pensó que bromeaba.

-Venga Sara, deja las bromas. Ahora viene una llamada importante.

Sin más dilación, Josep se dispuso a presentar.

-Buenas noches de nuevo, Lucha...

-Josep... - interrumpió Sara.

-¡Respeto! - exclamó él.

Sara no tuvo más remedio que callarse, a pesar de que quería decir algo muy importante. Laura y Puchi le miraban de forma extraña, era raro que Sara se comportase así.

-A lo que iba, ¡buenas noches, Luchadores! Bueno, ahora va a entrar una llamada muy importante... - continuó Josep, pero enseguida, Sara le interrumpió de nuevo.

-¡¡Evelina!! - gritó.

Todos se quedaron en blanco, en el estudio no había nada ni nadie más que ellos, pero de repente en antena se escuchó una voz, la voz de Evelina:

-Ha llegado el momento. Desde ese momento, no hubo más que silencio en el estudio, no se volvió a saber nada más de Josep, Sara, Laura y Puchi, ni tampoco de Evelina.

A día de hoy, el misterio sigue presente en todos los Luchadores que, atemorizados, temen ser ellos los siguientes.