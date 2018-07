Dos españoles enseñan en China el arte de la conquista

Dos consultores españoles, Wence Salas y Luis Cuenca, enseñan a hombres chinos a conquistar y seducir a una mujer. Parece broma, pero no. España levanta pasiones y no son pocos los que se dejan aconsejar por estos dos emprendedores.

¿Eres un patoso en esto de la seducción? ¿Nunca se te ha dado bien conquitar? Pues dos jóvenes españoles han hecho negocio gracias sus infalibles técnicas para ligar en China.

Sí, muchos ciudadanos chinos recurren a los cursillos de seducción que imparten los españoles afincados en Pekín Wences Salas y Luis Cuenca. Además de clases particulares o en grupo, suben vídeos a su web dando pequeños consejos sobre cómo conquistar a una mujer.

Estos dos socios han basado su estrategia de negocio en cuatro pilares, según comentan en un reportaje realizado por el diario ABC.

¿En qué consisten estos cuatro pilares?

En primer lugar, el cliente pasa por el sastre y la peluquería para mejorar su imagen. Después, un par de nociones de comportamiento ayudarán al interesado a conectar con una mujer durante una cena. En tercer lugar, cualquier Don Juan que se precie tiene que tener unas nociones básicas de estilo y tendencias. Y para seguir la máxima de 'Mens sana in corpore sano', el último paso consiste en mejorar la nutrición y la forma física del cliente.

"Uno tiene que aprender a valorarse por lo que es, no por lo que tiene", comenta Salas en el reportaje de ABC. Y no le falta razón. De nada vale que tengamos mucho dinero si no tenemos con quien compartilo. Por eso, alardear de nuestros puntos fuertes o virtudes, puede hacernos parecer personas egocéntricas.

Una sesión cuesta 500 yuanes (68 euros al cambio). ¿Te atreverías a probar?