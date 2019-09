¡Hola! Soy Pablo Guerola. Nací en Valencia un 30 de junio de 1992, dicen que con un micrófono bajo el brazo.

Con 14 años y mi primer ordenador, empecé a investigar en Internet sobre lo que me gustaba, la radio. Hasta que un buen día me armé de valor, me presenté en una emisora local y dije que quería trabajar allí.

En todo este tiempo he pasado por varios medios, como Radio Esport, Tele 7 o Happy FM, haciendo de todo, pero lo que realmente me gusta es hacer que la gente sea un poco más feliz con las canciones que ponemos en la radio.

A parte de todo esto, tengo que confesar que soy un adicto a las redes sociales, así que si en 24 horas no aparezco por Twitter o Facebook, es que me ha pasado algo! Ahora estoy en Europa FM, el sitio donde siempre quise estar, para ponerte el mejor pop rock de los 90 hasta hoy!

Esta nueva temporada estaré al frente de Ponte A Prueba junto a Mar Montoro. ¡Te espero en el programa que no se atreven a hacer las otras emisoras!