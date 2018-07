Descubre cómo potenciar tus erecciones

Existen algunos trucos para ayudar a tu cuerpo a mantener una erección durante más tiempo (y con más intensidad). Y no, no hablamos ni de pastillas ni de cosas raras... ¡son hábitos de lo más comunes!

Puede que alguna vez hayas tenido algún problema de disfunción eréctil. Sí, hablamos del mítico gatillazo. Si alguna vez te ha pasado, seguro que te has preguntado, ¿podría haberlo evitado?

Pues sí. Y no, no hablamos de la famosa Viagra. Hay métodos naturales y tradicionales que pueden mejor la eyaculación. Aun así, cuando suceden estas cosas de manera recurrente, lo fundamental debe ser ir al médico y cerciarse de que todo funciona correctamente. "Primero hay que ver que a nivel físico todo está correcto ya que una erección se debe a la cantidad de circulación sanguínea hacia la zona pélvica”, comenta la sexóloga Núria Jorba, a quien nuestros compañeros de El Sextante han consultado sobre este tema.

Todo empieza por llevar un estilo de vida saludable. Comer bien, hacer ejercicio físico o practicar algún deporte son pilares fundamentales para que nuestro organismo no se resienta. "También es muy importante cuidarse, tener una buena forma física, beber líquidos, comer de forma sana… todo esto influye", añade la especialista.

El poder de la mente

"Si no sentimos deseo no sentiremos excitación, y por tanto, no habrá erección. De esta idea pueden extraerse muchas otras. Por ejemplo, que debemos sentirnos bien con nosotros mismos, no tener inseguridades que nos bloqueen en el momento del acto sexual", comenta la especialista.

Así, descubrimos que el amor propio y estar contentos con nuestro cuerpo son dos factores que juegan un papel fundamental a la hora de relacionarnos (también en la cama). "Si estamos deprimidos la sexualidad suele quedar en segundo lugar”, dice Jorba. Además, es importante sentirnos cómodos en la relación y desear a nuestra pareja.

La vitamina B12 ayuda

Hay alimentos que ayudan a que los músculos del pene se fortalezcan. La fruta, las verduras y el pescado son potenciadores de buenas erecciones. Frutas como la sandía, que tiene citrulina, puede ayudarte a la producción de óxido nítrico, que incrementa el flujo sanguíneo del pene.

También los plátanos, ricos en potasio, relajan las paredes de los vasos sanguíneos, igual que las nueces y los pistachos.

Caminar, la clave del éxito

Según apuntan diferentes estudios, si caminas 30 minutos al día disminuyes en un 40% el riesgo de disfunción eréctil. ¡Toma nota!