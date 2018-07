Dime lo que dices durante el sexo y te diré cómo eres

El rey del silencio: No dice ni mu, disfrute o no disfrute. Esta actitud deja al descubierto una personalidad tímida, introvertida, de esas que se dejan llevar y nunca tienen iniciativas propias. ¿Tu mayor hándicap con estas personalidades? Que nunca sabrás qué preferencias tiene.

Gemir como estilo de vida: Aunque sea a base de gemidos, aquí hay comunicación, que ya es algo. Puedes saber en qué momento está disfrutando más y eso también te hace disfrutar a ti. Estas personas suelen ser bastante generosas, ya que son conscientes de que el coito tiene que ser agradable para ambos y se preocupa tanto por su placer como por el tuyo.

Gruñir: Significa no sólo que le esté gustando, si no que lo está dando todo. El esfuerzo físico de las posturas imposibles no es un gran inconveniente, porque le gustan los retos y superarse a sí mismo.

Blasfemias: Eso de decir palabrotas no le parece sexy a todo el mundo pero... oye, por lo menos está siendo sincer@. Suelen ser personas que cambian de humor con facilidad y algo brutas.

El periodista: Te cuenta lo que está haciendo en cada momento y además te pregunta qué te está pareciendo. ¡Un bluf en toda regla! Suelen ser personas inseguras, de esas que se cambian 20 veces de ropa antes de salir de casa.

¡Chupa, chupa!: El clásico aficionado al porno que piensa que en la vida real se habla como en las películas X. ¡Iluso!

Mi amor, mi vida, mi corazón: ¡Románticos, están por todas partes! Da igual que os hayáis conocido media hora antes por Tinder, siempre te regalará alguna perlita como "mi niña" o "cari". Acojona la primera vez, e incluso da algo de bajón, pero oye... por lo menos se implica y eso demuestra que le gustas e incluso le importas.