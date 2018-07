Esta ejecutiva española está revolucionando Instagram con sus atrevidas fotos

La ejecutiva de 39 años lleva ya 15 trabajando en la banca y, aunque le gusta su trabajo, su pasión es el modelaje y la moda. Según cuenta en una entrevista con F5 de El Mundo, a Isabel le gustaría ser modelo y actriz y, para hacerse un hueco en el mundillo, publica todas esas imágenes "subidas de tono" en Instagram.

Sin embargo, no conoció la red social hasta hace poco. "Nunca había tenido redes sociales, ni siquiera sabía lo que eran, hasta que en diciembre del año pasado mi sobrina me creó una cuenta en Instagram, empecé a subir fotos y me fueron aumentando los seguidores", explica en el mismo medio.

La cuenta de Isabel Castell se caracteriza por estar repleta de fotografías sugerentes, con posados muy sensuales en los que se viste con muy pocas prendas o apenas ninguna. Tiene un estilo muy atrevido que, mezclado con su cuerpo en forma y su vida sana, llamó la atención de la revista Interview.

Los responsables de la revista contactaron con ella al ver su perfil y, tan pronto como supieron su historia, decidieron que protagonizara una de sus portadas. A partir de allí todo se aceleró. Sus seguidores aumentaron, hasta el punto de que tuvo que privatizar el perfil en Instagram durante un tiempo. Asimismo, sus compañeros de trabajo no sabían nada hasta que vieron la portada, aunque Isabel afirma en F5 que su relación no ha cambiado para nada.

De momento, la ejecutiva sigue colgando las fotografías que la han llevado a ser el foco de atención, aunque de momento sigue trabajando en el sector de la banca. Esperemos que no deje que nada le afecte y siga subiendo estas imágenes tan osadas porque está maravillosa.