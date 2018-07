Javier Calvo aclara el tema de las orgías entre los actores de Física o Química

Javier Calvo ha aclarado en su cuenta de Twitter el mensaje que puso el día anterior secundando las declaraciones de su amiga Úrsula Corberó, que explicaba en una entrevista que los actores de Física o Química alquilaban los fines de semana una casa rural en Segovia y "f*llában todos con todos y nadie se enfadaba".

En un primer momento el actor escribía en referencia a la confesión de su amiga: "Tenía que salir a la luz antes o después. Todo cierto". Pero quizá la reacción de su otra compañera de reparto Angy Fernández le ha hecho cambiar de opinión.

La actriz de daba vida a Paula publicó un tweet en el que no estaba de acuerdo con Úrsula Corberó: "En FoQ trabajamos mucho. Está sacado de contexto. No metáis a todos en el saco", mensaje retuiteado por Andrea Duro, otra de las actrices de la serie.

Ahora Javier Calvo ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para matizar algunas cosas: "Chiquis: no hubo orgías en Foq. Hubo adolescentes y muchos líos. Mucho amor. ¡Todos con todos pero no a la vez!" y además desmentía la historia de Úrsula en la que explicaba que Javier se vestía de botones y contaba historias de miedo: "No me vestía de botones (ojalá) y sólo nos fuimos de casa rural dos veces. A ver si en el siguiente proyecto pillo la orgía y os la cuento".

Así que parece ser que las fiestas del reparto de la serie no era tan salvaje como habíamos creído en un primer momento...