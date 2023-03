Adriana Torrebejano revela qué le dijo Chelo García-Cortés al enterarse de que sería ella en 'Cristo y Rey'

Ya están disponibles en ATRESplayer Premium todos los episodios de Cristo y Rey, la serie que sigue la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo con sus subidas y bajadas. Una de las actrices que participa en el proyecto es Adriana Torrebejano, que interpreta a la periodista Chelo García-Cortés, gran amiga de la vedette.

Para que nos cuente todos los detalles de la serie, ha visitado Tómatelo menos en serio y ha contado cómo contactó con la tertuliana y cómo fueron sus primeros conversaciones. "Me costó mucho tener su número y cuando la escribí estaba muy nerviosa pero me dijo que me conocía porque era muy fan y estaba muy ilusionada con que yo la interpretara", ha contado en su entrevista con Chenoa.

Torrebejano reconoce que tuvo muchos problemas para prepararse el papel porque Cristo y Rey arranca en los años 70 y en ese momento Chelo no era un personaje público. "Fue muy complicado porque no había nada de ella en internet", ha señalado.

Se lo preparó a partir de sus encuentros con la periodista, con la que quedó varias veces para tomar café y que le enseñara sus gestos y manierismos.

La escena más divertida de Adriana Torrebejano en 'Cristo y Rey'

Una de las escenas que más disfrutó grabando fue la popular noche de amor entre Chelo y Bárbara, ha contado entre risas. "En ese momento, ella estaba llorando, así que tenía que hacer lo mismo y me empezaron a salir muchos mocos".

Belén Cuesta, quien nterpreta a Bárbara Rey, le llegó a decir que por favor parara. "No quiero comerme más mocos tuyos", le dijo.

Chelo García-Cortés no era el papel al que aspiraba inicialmente Torrebejano. La actriz hizo la audición para ser la vedette, pero sabía que no se lo iban a dar: "Siendo realista, mido 1,65 y no podía ser ella, me faltaba un kilómetro de pierna".

Se terminó llevando la sorpresa cuando le ofrecieron ser Chelo: "Me dijeron 'mira de Bárbara no, pero si quieres tienes el papel de Chelo'. Lo estuve pensando y dije 'pues para adelante".

La anécdota de Adriana Torrebejano en el teatro

Más allá de esta serie, Adriana también hace teatro y ha contado una de las anécdotas que vivió en el escenario y en la que pasó mucha vergüenza: "Llevaba tres horas y no paraba de beber, así que me dieron ganas de orinar y me terminé yendo corriendo entre bambalinas y lo hice en una papelera".

"El problema fue que la bolsa tenía un agujero por debajo y se salió todo por ahí", ha añadido entre risas.

