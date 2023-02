Boris Izaguirre, sobre 'El Desafío': "Conmigo han tenido una especie de capa de azúcar y me ponían retos suaves"

Como cada viernes, llega Tómatelo menos en serio y en esta ocasión el invitado de honor es Boris Izaguirre, que ahora mismo compite en el popular concurso de Antena 3 El Desafío. Sin embargo, pasó un duro trance cuando en mitad de la grabación sufrió un ictus y tuvo que abandonar brevemente. Durante un episodio, fue sustituido por Marron, aunque volvió la semana siguiente.

El periodista ha recordado este momento y ha confesado que con él "tuvieron una especie de capa de azúcar" y le ponían retos "muy suaves". Aun así, ha contado que uno de los más duros a los que se enfrentó fue el tiro con cerbatana o la apnea.

De hecho, también ha contado el motivo por el que aceptó unirse a este programa. "Fue gracias a Jorge Salvador [el director y productor], ya que estábamos en Menorca y me invitó a recorrer unas calas. En un primer momento, me lo explicaba y estaba aterrorizado, aunque al final dije que sí".

El lado escritor de Boris

Boris no solo es un popular periodista y presentador, sino que también es escritor y fue finalista de los premios Planeta en 2007 con su libro Villa Diamante. Además de esta obra, tiene muchas otras, pero su última es Tiempo de tormentas (2018). El venezolano ha afirmado que tras esta se ha tomado un "superdescanso".

Pero no es del todo cierto que haya estado parado porque ha escrito para el teatro de la Zarzuela una obra que se estrena en abril: "Me ha llenado mucho porque ha unido dos cosas que siempre he querido hacer: la dramaturgia y el humor".

