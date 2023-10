Chenoa sorprende a Lalachus y rescata un look de su época de 'OT' en 'Tómatelo menos en serio'

Lalachus tenía solo 11 años cuando Operación Triunfo llegó a nuestra televisión, y también a nuestras vidas. La cómica, que presenta los viernes Cuerpos especiales junto a Nacho García, se enganchó a la primera edición pero se quedó sin poder asistir a uno de los conciertos de la gira de los triunfitos.

Es una historia que Chenoa, cuarta finalista de OT1, sabe bien y por eso se planteó darle una sorpresa durante su entrevista este jueves 5 de octubre en Tómatelo menos en serio. Lalachus ha sido la primera invitada de la segunda temporada del programa.

"Como yo sabía que ella tenía un sueño, que era ir a un concierto de OT1 en la gira de hace 23 años pero no pudo, he traído la falda que me puse durante la gira", explicó la presentadora. "¡Tía, es que la he reconocido! He dicho, esa falda es OT", le respondió emocionada la cómica.

Chenoa enseña su falda de 'OT1' en TMES.

"Es de la gira", añadió la cantante y presentadora del late night de Europa FM. "Está deshilachada, pero me he puesto el mismo look con la camisa y la corbata porque salgo así en una escena de OT: la película... Con el pelo corto y me sobra 23 años pero al menos la falda me entra".

La falda es del diseñador Antonio Miró, que ya no existe la marca. "Nos dejaba la ropa y la he guardado", añadió sobre el estilismo, que en Dublín tuvo que completar con unos calentadores para evitar el frío de la capital irlandesa.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa