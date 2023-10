Lalachus cuenta la historia de su nombre artístico: "Un amigo me empezó a llamar chustas"

La temporada de Tómatelo menos en serio ha empezado a lo grande. El equipo del programa se ha trasladado a Dublín para grabar dos programas especiales con público y Chenoa como maestra de ceremonias.

La presentadora del late night se ha llevado el bar de Europa FM a la capital irlandesa y también a su barman favorito, Ventura, que se ha metido en la maleta sus habituales juegos. Hay cosas que no cambian...

Una de esas cosas que no cambian son las risas, de las que nos hemos podido disfrutar con la primera invitada de la temporada: la cómica Lalachus, que nos ha hablado de su showK decirte k no sepas, de su debut como presentadora de viernes en Cuerpos especiales y también de noches legendarias.

"Mi noche más legendaria fue un cumpleaños de Natalia, donde estaba Laura, aka Chenoa, y cantamos un buen karaoke... Tú no le dejabas el micrófono a nadie", dijo a la presentadora recordando esa noche compartida en la que Chenoa lo dio todo. "A la mañana siguiente me di cuenta de que no me encontraba bien de rodillas y dije, ayer pasó algo", corroboró.

La entrevista de Lalachus en TMES dio también para hablar de otra historia, la de su nombre artístico. "Tiene un origen bastante cutre. Lala es por el teletubbie amarillo [Laa-Laa]. Mi prima pequeña no sabía decir Lala y decía Lala Lala... Y Chus es de mi apellido que es Yustres. Un amigo me empezó a llamar Chustas (porros). Dije: '¿Qué me puedo poner de nombre de messenger? Lalachus...", dijo sobre esta ingeniosa fusión, de la que sus padres conocen bien su historia.

Lalachus tuvo que hacer un hueco en su agenda para viajar en Dublín porque últimamente está que no para. Está inmersa en la gira de su show K decirte k no sepas junto a Bertus y los viernes se encarga de presentar Cuerpos especiales con Nacho García.

"Contando que vivo en una distancia del estudio como si estuviese en Dublín, me levanto a las cinco o así para llegar", ha contado sobre su cambio de horarios. "Cuando estás ahí, te vienes arriba", ha añadido sobre lo poco que duerme últimamente.

De su gira (y de su compañero de gira) también ha hablado en la entrevista. "Estoy supercontenta de haber hecho piña con él para este show, que básicamente es abrazar la cutrez del pasado. Yo era la que llevaba la cámara digital, puedo estar chantajeando a mis colegas forever", ha contado sobre esa época de su vida de la que habló también cuando estuvo como invitada en Cuerpos especiales.

Lalachus puede decir que tiene un doctora en los 2000 y hay cosas de esa época que reconoce que añora. "Lo mejor es que no estábamos tan pendientes de las redes, que no estábamos preocupados del que dirán, quedábamos más con los colegas en la calle... Otra cosa que echo de menos es ver la tele con la familia. Ahora ya no hay nada en la tele. A mí me gusta ver la tele con anuncios", ha reconocido en la entrevista, en la que ha tenido que enfrentarse a dos retos surrealistas.

Ventura le ha retado a hacer un trend en TikTok con la canción con el himno de Irlanda como canción y le ha metido en el concurso de lanzamiento de huesos de aceituna, en el que también han participado nuestros colaboradores Carlotta Cosials y Carlos Marco.

