Eva Soriano revela el método infalible para triunfar como creadora de contenido en internet

Chenoa y Ventura han vuelto directos de Dublín después de la visita de la semana pasada para romper en dos su puente y alegrarnos un viernes más.

Lo que al principio parecía un nuevo integrante de Tómatelo menos en serio con forma de fantasma, ha resultado ser nuestra madrina. Eva Soriano ha querido volver para inaugurar una temporada más del programa e ir, en primer lugar, con la verdad por delante: "Yo de este programa no espero nunca nada. Mucho se me llama para el primer programa pero poco se me lleva de viaje", ha echado en cara la presentadora de Cuerpos especiales a Chenoa, dolida por no haber ido a Dublín con ellos.

Pero tampoco es que haya tenido mucho hueco en la agenda. Su cara aparece en la lista de Best Content Creators de Forbes y eso es por algo. En esa clasificación solo aparecen los creadores de contenido que han hecho de sus redes sociales un auténtico negocio, así que hemos querido preguntar a Eva qué es lo que hay que hacer para convertirnos en algo parecido.

"Yo sigo una filosofía de vida que es subirlo todo y por descarte, algo molará. Si subes todo lo que te pasa, por descarte, algo tiene que molar de toda la mierda que subes", ha contado directa la cómica.

Chenoa da fe. Es una gran seguidora de "capítulos memorables en directo" de su vida. "Como cuando se te inundan las cosas, te lloran las paredes", señalaba la cantante. "Si Maná hizo llorando en un bar, ¿no puedo hacer yo llorando un enchufe?" se pregunta ella.

De paso por la vida profesional de la invitada, Ventura ha decidido hacer un juego para ver si ella misma era capaz de adivinar qué trabajos ha tenido, y cuáles no. "En El Hormiguero no he estado nunca. De jardinera... podría decir que soy madre de plantas pero... Monologuista sí, cajera de Mercadona por supuesto que también, y cantar también". En breves seguramente podremos verla también pinchando en los dúos que se marca en el set con su amiga DJ Carpantis, aunque queda su sueño escondido: "Yo siempre quise ser gogó en Salou".

La segunda mejor noche legendaria de Eva Soriano

Eva Soriano ha venido a contar otra noche legendaria, porque se ve que tener, tiene.

En su periplo este verano, una de las paradas fue el país vecino, Portugal. Sin embargo, allí no salió a bailar todo lo que esperaba y cuando llegó a España se desató: "venía engorilada de no salir en Portugal ni un día".

"Salí de fiesta y hubo chupitos", adelanta. Titulares. Chupitos significa olvido. "Al día siguiente tenía el hombro magullado, aquí un moretón... pregunté en mi grupo de amigas: 'oye, ¿alguien se acuerda si ayer me caí?". Afirmativo. "Contra un coche". "A lo que yo respondí: '¿me atropellaron?". "Nonono, te caíste tú contra un coche parado', me dice mi amiga. O sea: yo atropellé a un coche". "Entiendo que en una lucha entre bordillo y humano, perdí yo, pero no me di cuenta hasta el día siguiente".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa