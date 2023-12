Marlena da pistas sobre su canción del Benidorm Fest: "Va sobre lo que nos pasa a todos en verano"

Quedan dos semanas para el lanzamiento de las 16 canciones del Benidorm Fest y los eurosfans no pueden esperar tanto. Marlena , una de las artistas confirmadas, se ha pasado por Tómatelo menos en serio con Chenoa para dar algunas pinceladas sobre su tema. Además, nos cuenta toda la verdad detrás de Red Flags , su último single.

El desamor mueve el mundo. Este jueves hemos tenido en Tómatelo menos en serio un programa dedicado a las exparejas y nuestras invitadas, las chicas de Marlena, tienen mucho que decir al respecto en su última canción Red Flags.

¿Hay 'dulces' metáforas en el tema? Ana nos dice que no, pero sí confiesa que "una artista compone desde el corazón y la verdad", al igual que cuando están en el escenario: "Si los sentimientos no los tienes dentro, la gente no se los cree".

"La compusimos con Manel Navarro en solo una hora y la grabamos del tirón", explica. Habla sobre las red flags (señales conflictivas en una pareja) y el dúo comenta que "las huelen desde lejos", aunque la cantante se arriesga mucho: "Me gusta que me rompan el corazón".

La canción de Marlena para el Benidorm Fest 2024

Las madrileñas Ana Legazpi (voz) y Carolina Moyano (guitarra) se encuentran en pleno foco mediático porque son uno de los 16 artistas confirmados del Benidorm Fest 2024 , que busca al próximo representante español en Eurovisión. Ellas revelan "la impresión" que les da que "dos mujeres lesbianas" puedan llegar a esto, pero "les mola mucho".

Las canciones se publican el 14 diciembre. En Tómatelo menos en serio somos muy impacientes y queremos saber un poco más de su candidatura y nos cuenta que "es marca Marlena" y "evoca al verano": "Habla de temas que nos pasan a todos en esta época del año".

"Me parece un puntazo que no estuviera compuesta para el certamen. Encaja porque es bailable y tiene gancho, pero la gracia es que somos nosotras y es nuestra marca", apunta.

El recuerdo que guarda Marlena de Maneskin

Marlena tiene una carrera relativamente breve y su inicio está marcado por el paso por Factor X Italia (2017), en el que conocieron a Mankesin antes de que fueran famosos en Eurovisión. El dúo tiene mucho cariño a la banda italiana y recuerda como Damiano David y Victoria cuidaban mucho de ellas: "Se veía venir de lejos que iban a triunfar".

De hecho, guarda una anécdota divertida con ellos: "Querían aprender español y nosotras italiano". Carol se esforzó mucho por hablarlo en el programa y cuando se emitió se llevó una decepción porque la subtitularon: "Yo pensaba que se me entendía bien", dice entre risas.

Y si hablamos de sus inicios, no podemos olvidarnos que antes de conocerse "no podían ni verse" porque la guitarrista era la mejor amiga de la ex de la novia de entonces de Ana. "Nos prejuzgamos, luego nos conocimos de fiesta y fue mejor".

Para formar parte del club Tómatelo menos en serio, hay que hablar de una noche legendaria. Las chicas nos cuentan que se colaron en un evento secreto para ver un concierto de Morat y terminó con una desgracia: bebieron mucho y a Carol le quitaron el carnet porque les paró la policía.

