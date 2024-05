Martin y Juanjo: "El otro día hablamos de hacer una canción juntos, una colaboración"

Pasaron meses completamente juntos, sin despegarse ni un segundo.

La academia de Operación Triunfo les unió en lo personal y en lo laboral, y al salir las cosas dieron un giro de 180 grados. Martin y Juanjo están asumiendo la gira de Operación Triunfo, lo que les mantiene cerca, pero sus proyectos por separado también les han obligado a distanciarse. Martin, por ejemplo, está rodando con Los Javis la serie Mariliendre. "Es una experiencia muy fuerte. Todavía no lo he asimilado", asegura. "Te gusta más esto que cantar", le dice Chenoa sobre su sueño en la interpretación. "También quiero cantar y hacer mis canciones", añade.

"Antes compartíamos todo, pero ahora cada vez menos", asegura Juanjo, que también tiene entre manos sacar nueva música tras el estreno de su single Lo que no ves de mi. Uno de sus mayores deseos era poder grabar una colaboración con David Bisbal, pero no ha habido suerte. Con el que no descarta grabar algo es con Martin, que también ha sacado a la luz Rompeolas. Puede que dentro de poco hagan realidad el deseo de sus fans y graben algo juntos. "El otro día hablamos de hacer una canción juntos, una colaboración", cuentan.

Durante los shows de la gira no han podido cantar sus temas en directo, pero hay una razón de peso. "Son 40 canciones, más de tres horas de concierto... El concierto es la gira de OT y si cada concursante canta sus singles no sería lo mismo", explica.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa