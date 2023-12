Masi, sobre 'Berlín': "Mi personaje tiene el mismo pelo que Bisbal"

Masi no para. Está compaginando ser la presentadora de las postgalas de Operación Triunfo 2023 con su nuevo papel en la serie Berlín , el spin-off de La casa de papel . Ha sacado un ratito para pasarse por Tómatelo menos en serio para hablarnos de todo y contarnos un poco de salseo.

Masi ha sacado tiempo de su apretadísima agenda para visitar Tómatelo menos en serio, el programa en el que es colaboradora. Hoy ha venido como invitada para hablarnos de todos los proyectos en los que está ahora mismo, como ser la presentadora de las postgalas de Operación Triunfo.

La malagueña ha confesado que se lo ofrecieron en verano y ella dijo que sí rápido: "Yo me veía bien porque tengo mucha empatía con los concursantes. Sé lo que es que te juzguen todo el rato, sentirte inseguro e indefenso con tu trabajo".

En confianza, Chenoa ha reconocido que con la eliminación de Omar lloró mucho: "Suzzete me dio mucha pena, pero Omar más". Masi se ha sumado a sus palabras y ha dejado claro que la entrevista con la primera expulsada no fue fácil: "Ella estaba en shock y yo sentí terror. Solo hablaba con monosílabos y terminé haciendo un monólogo yo sola hasta que le dieron el móvil".

Durante esa misma, se le estropeó el pinganillo: "No oía nada. La directora me iba hablando y yo no escuchaba lo que decía".

¿Cómo se prepara para las postgalas? Se escribe cuatro o cinco preguntas que hacer a cada uno y si le responden con sí o no pasa a la siguiente. También se ha mojado y ha aclarado que tiene varios favoritos, que no ha revelado.

Otro de los secretos de OT ha sido publicado: no tiene teleprompter. "Todo sale de nuestras cabezas, vamos con el texto escrito".

El papel de Masi en 'Berlín'

Y el segundo gran proyecto de Masi es Berlín, el spin-off de La casa de papel. No ha explicado su papel y solo sabemos que "su personaje tiene el pelo de Bisbal porque lleva muchos rulos". "Susi es muy risueña, loca y cuida mucho a las personas que quiere. Me parece muy fácil porque empatizo mucho con ella".

Llevan años trabajando en la serie y lo sabían muy pocas personas, su familia, su novio y amigos cercanos. Ella vivió el proyecto original de forma muy intensa porque su mejor amiga fue becaria en la primera temporada: "De repente aparezco yo en la precuela".

En la entrevista, ha contado cómo fue su noche legendaria. Estaba en Polonia con sus amigos y por la noche salieron de fiesta, aunque tenían que volver pronto porque debían coger el avión.

