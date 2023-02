Te interesa Milena Smit explica cómo terminó lanzándose vestida en pleno invierno a la piscina de Mario Casas

Pantomima Full nunca defrauda y durante el último episodio de Tómatelo menos en serio, en el que Chenoa ha entrevistado a la actriz Milena Smit, se ha metido en la piel de un padre que acaba de tener un bebé para hablar de lo duro que es la crianza.

"Llevo siete meses sin dormir. Cuando te quedas por fin dormido, el bebé se despierta llorando porque parece que les moleste que los adultos duerman", ha confesado, y ha dado un duro consejo: "Esto es una guerra de desgaste".

Rober Bodegas (el padres) está muy triste porque después de ver como ha sido esta experiencia, no cree que la vaya a repetir: "He llorado, he reído, pero ya vale...". Además, ha ofrecido una inesperada revelación: tuvo el hijo por tener amigos con hijos: "Te arrastran, empiezan a tener hijos y te presionan".

"Te ves metido en una espiral de desprecio porque mis amigos padres dejaron de invitarme a sus planes", ha dicho muy enfadado. En esta nueva vida, su plan más típico es ir a parques: "Los padres están en los parques, pero en los de las afueras porque a los padres nos meten en urbanizaciones".

Entre lágrimas, ha detallado por qué se fue a vivir allí: "Te dicen que allí estarás mejor, que hay padres jóvenes como tú, que tendrás trastero...".

