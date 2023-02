Milena Smit explica cómo terminó lanzándose vestida en pleno invierno a la piscina de Mario Casas

El nombre de Milena Smit está en boca de todos y en Tómatelo menos en serio no íbamos a ser una excepción. La actriz de La chica de nieve ha venido al late night show de Europa FM para hablar de esta serie en la que interpreta a una periodista de investigación.

La joven ha revelado que los ensayos fueron muy duros porque llegaba a su casa después de trabajar un "arco emocional muy complicado", llegando incluso a reconocer que es una de las cosas "más duras a las que se ha enfrentado".

En esta serie, Milena se mete en el papel de una joven periodista que, tras haber vivido un episodio traumático, se implica en ayudar a una mujer a encontrar a su hija desaparecida. "La periodista tiene una táctica cuando necesita información y es hacerse la simpática, aunque realmente sea muy hermética y contenida", ha contado a Chenoa.

Adoptar este rol tan reservado ha sido un reto importante para ella, ya que es todo lo contrario. "Tiene una personalidad que le ha llevado a ser muy fría, pero eso no significa que no sienta por dentro", ha aclarado.

El pasado de Milena Smit en una empresa de ascensores

A pesar de que esté triunfando, la chica Almodóvar —es una de las protagonistas de Madres paralelas— ha trabajado de recepcionista, camarera e incluso de teleoperadora en una empresa de ascensores, donde la gente le llamaba cuando se quedaban encerrados y ella tenía que calmarlos mientras mandaba al técnico.

"Hubo una vez donde me llamó una monja mayor y siempre me acordaré porque de repetir 'por Dios, que me saquen ya de aquí' y solo hacía que rezar", ha explicado.

Como es habitual en este programa presentado por Chenoa, queremos saber la noche más icónica de los invitados. Milena ha confesado que fue durante una fiesta en casa de Mario Casas para celebrar el éxito de su película No matarás.

Ella perdió una apuesta y se tuvo que tirar a la piscina con ropa: "Me lancé a las 3 de la mañana en diciembre o enero. No estaba climatizada".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

