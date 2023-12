El ritual de Chenoa para sobrellevar una ruptura: cortarse el pelo ella misma y contacto cero

El amor va, viene y por el camino se entretiene. Las rupturas son una parte fundamental del ser humano y posiblemente uno de los episodios más desagradables y tristes que todos debemos atravesar. Este ha sido el tema que Carlotta Cosials ha traído a Tómatelo menos en serio con un cuestionario sobre exparejas y red flags.

Chenoa ha querido dar su punto de vista y ha compartido con los oyentes el ritual que tiene ella al terminar con alguien. La clave es "para mí, mueres", es decir, que nada de seguir hablando o teniendo presente a la persona.

"Lo primero que hago es limpiar toda la casa. Vuela todo lo que signifique algo y abro para que entre todo lo nuevo", ha contado. Como es habitual, se corta el pelo, pero ella lo hace a sí misma: "Una vez lo hice con tijeras oxidadas".

Y nada de oír hablar de tu ex porque eso dificulta olvidarlo: "Incluso si me vienen a hablar de eso digo que no me interesa. Digo 'no quiero saber nada, no me cuentes' porque ya no tengo que ver con él".

