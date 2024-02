Virginia Torrecilla, futbolista: "Estamos abriendo puertas, tirando muros y poco a poco seguiremos dando que hablar"

Virginia Torrecilla ha sido uno de los rostros de la Selección española de fútbol. La futbolista capitaneó La Roja desde 2019 —debutó en 2013— hasta que tuvo que apartarse de fútbol por una enfermedad.

En 2020, en plena desescalada por la pandemia, le detectaron un tumor cerebral. "Empecé a correr y me mareaba", ha contado a Chenoa y Ventura en su visita a Tómatelo menos en serio. "Escribí al doctor del Atlético de Madrid [su equipo en ese momento] y me dijo que me tomase algo pero no me hacía nada", ha añadido.

Poco después su médico la llamó para que fuese a hacerse unas pruebas del Covid y, aunque no le veía sentido porque estaba aislada, viajó al Madrid. En el hospital aprovechó para que le hiciesen un TAC y fue entonces cuando supo los motivos de sus mareos. "No he sido consciente de todo lo he pasado hasta ahora, me digo 'madre mía lo que he vivido", ha añadido la deportista, que cuenta su historia en el libro Nadie se arrepiente de ser valiente.

La enfermedad le apartó de la Sleección y le impidió jugar la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023, aunque vivió de cerca la victoria de sus compañeras. Voló hasta Sídney para estar con sus compañeras, entre las que están sus grandes amigas Nerea Pérez y Alexia Putellas, y el día de la victoria saltó al campo para celebrarlo con ellas.

"Fue brutal, quería vivir este momento dentro del campo", ha confesado la futbolista que se puso a llorar nada más terminar el partido contra Inglaterra. "Empecé a llorar, llamé a mis padres y les dije 'papá, mamá, yo quería esto para vosotros", ha recordado con emoción.

Para Virginia, la victoria en la competición supuso un importante avance en todos los niveles. "Significa mucho para el fútbol femenino y para la mujer. Parecía imposible que el fútbol femenino ganara un Mundial y a día de hoy lo ha hecho, la Selección española lo ha hecho y las mejores jugadoras de fútbol del mundo son españolas, Alexia y Aitana. Estamos abriendo puertas, tirando muros, que es muy bonito y muy bueno para la sociedad en la que vivimos hoy, y poco a poco vamos a seguir dando mucho de que hablar", ha reflexionado.

Virginia no estuvo en ese partido pero, una vez recuperada, volvió al fútbol profesional. Se retiró en Navidad y volvió poco después. Ahora juega en el Baleares. Ha vuelto con el objetivo de ayudar al equipo a subir a Segunda división. Si lo logra, ha firmado un compromiso con el programa: "Me comprometo a verlas en Segunda y a volver a TMES".

De momento, lo que ha hecho es mover sus hilos y mandarle un mensaje a su amiga Alexia para que se venga de invitada... ¡y le ha respondido!

