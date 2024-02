Pantomima Full son dos mochileros: "La noche que salimos pasé miedo. Nos dijeron que el check out era a las 12"

Convertidos en Pablete Núñez y Miki Ortiz, Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full) han visitado este jueves Tómatelo menos en serio. Son dos mochileros de buena familia recién llegados de recorrer las islas de Tailandia y que tienen muchas anécdotas que contar.

"Hemos estado unos díítas... Nos fuimos en julio... No nos gusta cerrar los viajes, tú te piras y no sabes cuándo vuelves", han contado nada más sentarse en el bar de Europa FM. Están descansados, han tenido un tiempo prudencial para recuperarse del jet lag. "Lo que nos gusta al volver de vacaciones es cogernos la semana entera después de aterrizar para aclimatarnos", han confesado sin entender a esa gente que llega un domingo de viaje y el lunes ya están trabajando.

No se conocían cuando salieron de Madrid, sus caminos se encontraron en el viaje y descubrieron que sus padres se conocen del mundo del bussiness. Ellos también se manejan bien en los negocios.

"Con los españoles nos comunicábamos en castellano y con los de allí, en billets. Con dinero se hace lo que quieras", han apuntado, y han reconocido no saber cuánto dinero se han gastado en el viaje. "No me gusta mirar eso, es de mal gusto".

Para Pablete y Miki, tener posesiones no es sinónimo de ser felices. "La felicidad no está en el iPhone, yo ahora me he pillado el 15 y te das cuenta de eso. Te lo compras porque lo tienes que comprar", han apuntado.

Del viaje guardan un montón de anécdotas y también recuerdan un momento en que pasaron miedo. "La noche que salimos pasé miedo, salimos muchas noches pero una que se lio especialmente, la Full Moon Party. Llegamos al hotel y nos dijeron 'el check out es a las 12:00' y yo '¿qué?'. ¿En tres horas pretendes que duerma? Ya dije ponme tres noches más que ya decidiré yo cuando me voy", han recordado.

Después de tantas escapadas, la pareja tiene un consejo: hay que huir de la gente que viaja sola a encontrarse en un destino. "¿Cómo lo vas a hacer si no has ido nunca? Si no has ido nunca, ahí no te vas a encontrar".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa