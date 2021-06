Mantra canta 'No quiero que vuelvas' en 'yu Music'

Mantra, el grupo de Carlos Marco, ha unido sus voces con Carlos Baute en su nueva canción No quiero que vuelvas y la han presentado en yu Music. El grupo ha asegurado que esta canción habla de esos amores que parece que sí, pero acaban siendo que no. "No puedes vivir en un bucle infinito, es mejor dejarlo", afirman.

Carlos Marco ha querido agradecer a Carlos Baute su "generosidad" a la hora de poner su voz para esta canción y, además, sumarse al rodaje del videoclip. No es el único, Edurne y Funambulista son otros de los artistas que se han animado a colaborar con Mantra.

Lorena Castell se ha interesado por saber si este "No quiero que vuelvas es una especie de mensaje de su compañero Carlos Marco a sus excompañeros de Auryn: "Estoy muy contento con mi nuevo grupo y no quiero que vuelva Auryn", ha zanjado.

Celebran dos años juntos, pero la pandemia les ha impedido girar por España y están deseando hacerlo ahora que sale a la venta su EP —disponible en julio—. "Pensé que no tendría ganas de gira nunca más, pero estoy deseando", ha explicado Carlos Marco.

Antes de cerrar el programa, Mantra ha regalado a los oyentes de yu Music una versión acústica de su nueva canción. ¡No te lo puedes perder!