Aleesha presenta 'Ke sientes' y estrena su EP La Patrona: "Siento como que voy a dar a luz"

Nació en Ibiza, ha vivido en Barcelona y ahora está entre Miami y Madrid. Aleesha no puede vivir sin playa pero el trabajo manda y hay que sacrificarse. "Es guay vivir en Miami porque he conocido muchos artistas", dice la joven, que se ha empapado de un montón de tendencias para crear nuevo contenido. "Hay muchos artistas de aquí que solo he visto fuera, como Mis Nina, por ejemplo", cuenta antes de reconocer que le da bastante cosita viajar en avión.

Ke sientes está grabada con Seven Kayne y es un adelanto de su EP La Patrona, que sale este mismo viernes a la venta. "Me da vueltas la cabeza", dice la artista, que ahora tiene una "mezcla de emociones" en el cuerpo. Miedo, nervios... "Es un trabajo del que estoy contenta así que fuera miedos", asegura. "Siento que voy a dar a luz", bromea.

En sus temas mezcla el inglés y el español con muchísima naturalidad y ese es uno de sus encantos. "En mi casa solo se habla inglés, quizá el español me cuesta un poquito más cuando estoy enfadada", dice Aleesha, que se quedará por España unas semanas antes de volver a Miami a ponerse con un nuevo proyecto. "Ya estoy trabajado en lo siguiente", apunta la artista, que aunque sí siente presión por la inmediatez de la industria también intenta focalizar y cuidar su salud mental.

Para Morgade es muy incómodo ese momento en el que toca pedir una colaboración a otro artista y Valeria apunta que es casi como pedir "tener un hijo". "Notas que lo puedes decir, es algo natural, y si un artista no sale pues no sale, no pasa nada", dice Aleesha.

