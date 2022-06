El verano que Víctor Elías empezó a fumar: "En Caños de Meca con Antonio Carmona, Mariola y sus hijas"

Te interesa Víctor Elías y Fran Perea harán un remember: qué se traen entre manos los hermanos Serrano

En Madurando aceptamos el paso del tiempo. Se acabó cocinar macarrones con atún y tomate. Las voces expertas de Víctor Elías y Antonio Resines siempre nos guían en esto de la madurez. Eso sí, igual recetas... Pues no tanto.

"Hoy en venido en moto y me he dado cuenta de que ya no me gusta tanto la moto. Nunca había pensado en la contaminación", reflexiona el joven, que realmente ya no es tan joven...

El tema de la sección de este martes son las vacaciones de verano. Cuando te vas haciendo mayor las planeas de otra manera. Por ejemplo: Víctor no viaja sin seguro de viaje. Por lo que pueda pasar.

"Yo me suelo ir de vacaciones en octubre, intento que sean sitios fuera de España. Cruzo el charco. Mi viaje más impresionante fue Vietnam, un mes completo. Lo mejor de ir en octubre es que no hay nadie. No compro un solo billete sin seguro de cancelación", cuenta el intérprete, que reconoce que nunca ha sido mochilero de estos que se van de vacaciones "modo precario". "Que haya algo organizado porque si no no son vacaciones", explica.

Ana Morgade ha querido saber si recordaba algunas vacaciones "legendarias" de su infancia y el flash back que se le ha venido a la cabeza nos ha dejado muertos. "La primera vez que Santa Justa Klan cantó a A Toda Mecha fue en Marina D'or, en el Festival Míster España, impresionante", recuerda antes de reconocer que si fuera por la letra de la canción... "Ahora mismo estaríamos demandados".

Pero ojo que sí tienen en mente unas vacaciones espectaculares." Mi padre y mi madre son muy amigos de Mariola y Antonio Carmona y recuerdo unas vacaciones en Caños de Meca con ellos y con las hijas, era el verano que empecé a fumar y me encondía, también los mareos de camino a casa...", apunta.

Lo que le encanta a Víctor son los tours turísticos, y mucho más si son gratis. "No puedo pisar una ciudad nueva sin hacer un free tour, los tengo que hacer todos", asegura.

