Melania Trump (Joaquín Reyes): "Tengo dobles a cascoporro, la que le hace la cobra a Trump es Header"

"Muchas gracias por recibirme en este país de mierda", empieza diciendo la primera dama, que ha dado positivo en covid hace muy poco. "En el puente nos íbamos a ir a Marte y ya no podemos", cuenta. ¿Y cómo ha venido hasta aquí? "En blablaJet, que es lo mismo que con un coche pero con un jet privado. He venido con Jeff Bezos", señala. "Pero lo que no sabéis es que muchas veces la gente me habla pero no les hago caso, o me doy la vuelta. Me la suda la gente, una cosa bárbara, ni frío ni calor".

Y sobre lo de la lejía para curar el coranavirus... ¿Qué piensa? "Eso es que no se entendió bien, mi marido decía que era con el fregasuelos", asegura.

Lo que sí que es cierto es que Melania ha tenido que adaptarse a eso de vivir en la Casa Blanca. "A Trump le gustan las pequeñas cosas de la vida, darle collejas a un hispano... Jugamos al escondite inglés con ellos".

"Tengo dobles a cascoporro, la que le hace la cobra a Trump es Header", cuenta. ¡Menuda exclusiva! ¿Pero cuántas hay? "El otro día me puse a contar y hay nuevas, se reproducen como cobayas". "Hablo mucho con ellas, hay una que tiene mucha electricidad estática y da problemas, se le pone el pelo para arriba...", cuenta. "El mantenimiento de una doble es una cosa muy latosa, hay que medirla, pesarla, pasar la ITV de dobles...". "Tengo una albina que es más fácil de retocar, es el comodín". ¿Y qué se le pide a una doble para que sea doble? "Pues a ver, que se parezca a la original, que no pique entre horas, tengo un pinganillo y les chisto", confiesa.

En el caso de que Trump pierda las elecciones en noviembre... ¿Qué tiene pensado hacer? "Nos hemos hecho una réplica de La Casa Blanca, nos iremos a vivir allí".

