Álex Ubago: "Si la gente chinga más gracias a 'Me muero por conocerte' por mi encantado"

Lo que el yu ha unido que no lo separe nadie. Después de algún que otro chiste y más de un chascarrillo, los Pantomima Full se encuentran cara a cara con Álex Ubago, que asegura que no les guarda ningún rencor.

"Os tengo mucho cariño, me río mucho con vosotros aunque ha habido vacilillos", dice el artista, uno de los más reconocidos de la música en español.

Estos días Ubago presenta su nuevo disco Álex Ubago 20 Años en el que repasa sus grandes éxitos con otros de los artistas más populares del pop. Pablo López, Beret, Antonio Orozco o La Oreja de Van Gogh son algunos de ellos. "Ha sido coger el teléfono y llamarlos a todos, alguno no me dejó ni terminar, fue increíble como respondieron", dice el músico vasco.

"No es un recopilatorio, es un remake de mis canciones más importantes, regrabadas", cuenta. "Hay nuevos arreglos, mantienen la esencia pero con un lavado de cara, algunas las hemos reconstruido", explica.

Para la portada ha elegido una foto en blanco y negro, con mirada melancólica y ese aura intensa que destila su música. Fisicamente se conserva fenomenal, paree que por él no pasa el tiempo.

No todas las canciones se conservan igual. "Las canciones más viejitas son las que más satisfacciones me han dado, algunas tienen sonidos de la época, por eso hemos intentado darle un sonido actual y atemporal. Es un disco orgánico, tocado, producido por Paco Salazar", apunta.

Con este nuevo álbum el cantante lanza una serie de productos de merchandising entre los que se encuentra una tote bag con la frase 'Me muero por conocerte', uno de sus versos más coreados. El artista no descarta que la gente empiece a conocerse y relacionarse más gracias a esta frase. Declararse fan de Álex Ubago es una manera perfecta de romper el hielo. "Si la gente chinga más gracias a la camiseta de 'Me muero por conocerte' por mi encantado", celebra entre risas.

Además, Ubago prometía un vídeo personalizado para cada fan que comprase el pack completo en su web oficial. Y claro, ha sido un currado. "He grabado como 400 saludos personalizados, fueron dos días pero muchas horas cada día, los hice uno por uno pero acabé harto", bromea.

El artista ha sido objeto de chistes durante mucho tiempo, pero lo cierto es que no se corta a la hora de contestar. "Tengo historias de amor con haters. Yo respondo a veces, no siempre, pero lo hago con humor y con cariño. Me pasó con Wismichu. Me hateaba bastante y acabamos siendo colegas", explica.

